Привет! Ребят, помогите пожалуйста, мне очень сильно нужно, очень маленькое краткое содержание по рассказу ,,Васюткино озеро" заранее спасибо!
Литература
Привет! Ребят, помогите пожалуйста, мне очень сильно нужно, очень маленькое краткое содержание по рассказу ,,Васюткино озеро" заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кратце , это рассказ о мальчике заблудившемся в таежном лесу , который пытается спасти свою жизнь с помощью навыков , которые у него имеются , что ему и удается . Во время своих скитаний он найдет озеро , полное рыбы , что поможет ему спастись и помочь его односельчанам в поиске пропитания . что-то похоже на правду) но прочти , уж насколько не люблю читать школьную литературу , это произведение весьма интересно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ребятки, помогите мне с заданием. Нужно перевести мой текст. Я хочу рассказать о моем любимом фильме "14+". Недавно я его смотрел в кинотеатре....