Привет! Ребят, помогите пожалуйста, мне очень сильно нужно, очень маленькое краткое содержание по рассказу ,,Васюткино озеро" заранее спасибо!

Гость: Гость:

В кратце , это рассказ о мальчике заблудившемся в таежном лесу , который пытается спасти свою жизнь с помощью навыков , которые у него имеются , что ему и удается . Во время своих скитаний он найдет озеро , полное рыбы , что поможет ему спастись и помочь его односельчанам в поиске пропитания . что-то похоже на правду) но прочти , уж насколько не люблю читать школьную литературу , это произведение весьма интересно