Найдите мощность тока в каждом проводнике и во всей цепи. Напряжение на концах цепи 100В. Сопротивления каждого проводника 100 Ом.

Физика

Найдите мощность тока в каждом проводнике и во всей цепи. Напряжение на концах цепи 100В. Сопротивления каждого проводника 100 Ом.

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