Найдите мощность тока в каждом проводнике и во всей цепи. Напряжение на концах цепи 100В. Сопротивления каждого проводника 100 Ом.

Физика
Найдите мощность тока в каждом проводнике и во всей цепи. Напряжение на концах цепи 100В. Сопротивления каждого проводника 100 Ом.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=A/t=IU I=U/R=100/100=1 P=1*100=100Вт
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