Що таке сублімації ? Даю 16 балів , срочно ! До 6 квітня 8:00 год.
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Що таке сублімації ? Даю 16 балів , срочно ! До 6 квітня 8:00 год.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Психоаналітичний термін,що позначає один із психологічних захисних механізмів дорослої людини.
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