Итоги и значение восстания Спартака в древнем Риме! Скажите пожалуйста,очень нужно по истории!!!

Гость: Гость:

Спартак- это обычный раб, но что он сделал... Спартак создал много тысячную армию из обычных рабов, которых в Древнем Риме считали хуже пыли, ниже по статусу животного. Он воевал с римлянами, атакавал их разные склады и.т.д. И все у них было хорошо, пока их не предали пираты, если бы не они, то Спартак и его армия выйграли бы войну, но видимо не судьба... Так окончалась эта война, длившаяся почти 4 года, война, в которой гладиаторы доказали своим мужеством, что они- люди, достойные свободы и способны совершать великие подвиги. Спартак доказал в этой войне, что он был одним из самых отважных и достойных славы полководцев, каких только знал этот мир. Дело за которое боролись гладиаторы, было святым и наиболее справедливым из всех, когда-либо воодушевляющих людей ., за него было пролито много крови, её было много пролито и в дальнейшем, но борьба за это дело приводила только к кратковременным и ничтожным успехам,- его ни разу не увенчивала полная победа.