Решите пожалуйста. △ABC-прямоугольный. BL-биссектрисса. Внешний угол = 150° Найти: у??ол ABL и BLC.

Геометрия
Решите пожалуйста. △ABC-прямоугольный. BL-биссектрисса. Внешний угол = 150° Найти: у??ол ABL и BLC.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол BAL=180-150=30гр.; угол В=60гр. (по св-ву острых углов прям.тр-ка); угол ABL=60/2=30гр.( биссектриса); в тр-ке BCL один угол 30гр.; значит угол BLC=60гр.(по св-ву остр. углов прям. тр-ка)
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