Решите пожалуйста. △ABC-прямоугольный. BL-биссектрисса. Внешний угол = 150° Найти: у??ол ABL и BLC.

Гость: Гость:

Угол BAL=180-150=30гр.; угол В=60гр. (по св-ву острых углов прям.тр-ка); угол ABL=60/2=30гр.( биссектриса); в тр-ке BCL один угол 30гр.; значит угол BLC=60гр.(по св-ву остр. углов прям. тр-ка)