Нарисуй нового героя из стихотворения чуковского скрюченная песня

Литература
Нарисуй нового героя из стихотворения чуковского скрюченная песня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это надо рисовать ..... а не у нас спрашивать ! мы тут помоганм с выполнением домашнего задания ! а оно у тебя творческого характера !
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