Найдите массовую долю хлорида железа(3), если для приготовления раствора взяли 150 г вещества и 200 мл воды (p(H2O)=1г/мл)

Химия

Найдите массовую долю хлорида железа(3), если для приготовления раствора взяли 150 г вещества и 200 мл воды (p(H2O)=1г/мл)

Автор: Гость