Найдите массовую долю хлорида железа(3), если для приготовления раствора взяли 150 г вещества и 200 мл воды (p(H2O)=1г/мл)

Химия
Найдите массовую долю хлорида железа(3), если для приготовления раствора взяли 150 г вещества и 200 мл воды (p(H2O)=1г/мл)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W(FeCl3)=m(FeCl3)/m(FeCl3)+m(H2O) m(H2O)=1 г/мл*200 мл=200 г W(FeCl3)=150/150+200=0.429(42,9%) Ответ:W(FeCl3)=42,9%
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