Помогите пожалуйста! Нужен пример из художественной литературы для сочинения ЕГЭ на тему трудового героизма. Какие существуют произведения с данной проблемой кроме стихотворения Н.А.Некрасова "Железная дорога"?

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Помогите пожалуйста! Нужен пример из художественной литературы для сочинения ЕГЭ на тему трудового героизма. Какие существуют произведения с данной проблемой кроме стихотворения Н.А.Некрасова "Железная дорога"?

Автор: Гость