Помогите пожалуйста! Нужен пример из художественной литературы для сочинения ЕГЭ на тему трудового героизма. Какие существуют произведения с данной проблемой кроме стихотворения Н.А.Некрасова "Железная дорога"?
Русский язык
Помогите пожалуйста! Нужен пример из художественной литературы для сочинения ЕГЭ на тему трудового героизма. Какие существуют произведения с данной проблемой кроме стихотворения Н.А.Некрасова "Железная дорога"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется подойдет произведение Л.Н.Толстого "Война и мир"
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