Помогите пожалуйста!! Высота равностороннего треугольника равна 11 корень из 3. Найдите его сторону.
Геометрия
Помогите пожалуйста!! Высота равностороннего треугольника равна 11 корень из 3. Найдите его сторону.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опустим в равностороннем треугольнике ABC высоту BH. Из треугольника ABH : так как угол BAH равен 60 градусов, то BH равно AB*корень(3)/2=> AB=2/корень(3)*BH=22
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