Сколько граммов семян потребуется для посева цветов на круглой клумбе диаметром 7,3 м ,если на 1 квадратный метр требуется 13 г семян? Помогите!!!

Математика

Сколько граммов семян потребуется для посева цветов на круглой клумбе диаметром 7,3 м ,если на 1 квадратный метр требуется 13 г семян? Помогите!!!

Автор: Гость