Сколько граммов семян потребуется для посева цветов на круглой клумбе диаметром 7,3 м ,если на 1 квадратный метр требуется 13 г семян? Помогите!!!
Математика
Сколько граммов семян потребуется для посева цветов на круглой клумбе диаметром 7,3 м ,если на 1 квадратный метр требуется 13 г семян? Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,3грамм семян потребуется
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