Сколько граммов семян потребуется для посева цветов на круглой клумбе диаметром 7,3 м ,если на 1 квадратный метр требуется 13 г семян? Помогите!!!

Математика
Сколько граммов семян потребуется для посева цветов на круглой клумбе диаметром 7,3 м ,если на 1 квадратный метр требуется 13 г семян? Помогите!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,3грамм семян потребуется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Стоимость 3 коробок 1500тенге найти стоимость 6, коробок при одинаковой цене
Ответить
Информатика
Мария андрей и сергей живут на одной улице. Дом каждого из них разного цвета желто??о зеленого синего или красного у каждого дома разное количество...
Ответить
Биология
Помогите прошу дам 15 баллов
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста:::от каких прил.можно образовать наречия.....близкий,холодный,капустный, липовый,жаркий,приятный,темный,морозный, березовый
Ответить
Математика
ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ:А)4,7+(-9,6)+10,3+(-2,4)= ;б)-8,54+11,2+(-9,46)+20,8= ;в)9 1/4+(-8 3/7)+2 3/4+(-7 4/7) =;г) -4 2/7+3 3/14 -1 1/2+5 1/2=
Ответить