Упростите: А)2с(1+с)-(с-2)(с+4) Б)(у+2)^2-2у(у+2) В)30х+3(х-5)^2
Математика
Упростите: А)2с(1+с)-(с-2)(с+4) Б)(у+2)^2-2у(у+2) В)30х+3(х-5)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2с+2с''-2с''-4с+2с''+8с
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