Разделите число 16,9 на три части а1, а2, а3, если а1 : а2 = 2 : 1 и а2 : а3 = 3 : 4
Математика
Разделите число 16,9 на три части а1, а2, а3, если а1 : а2 = 2 : 1 и а2 : а3 = 3 : 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а1 : а2 = 2 : 1 а2 : а3 = 3 : 4 Если а1 : а2 = 2 : 1, значит: а1=2а2, а2=1/2а1. Если а2 : а3 = 3 : 4, значит: 3а3=4а2; 4*1/2а1=3а3; 3а3=2а1; а3=2/3а1. а1+1/2а1+2/3а1=16,9; 13/6а1=16,9; а1=7,8. а2=1/2а1=1/2*7,8=3,9. а3=2/3а1=2/3*7,8=5,2. Ответ: а1=7,8; а2=3,9; а3=5,2.
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