Разделите число 16,9 на три части а1, а2, а3, если а1 : а2 = 2 : 1 и а2 : а3 = 3 : 4

Математика

Разделите число 16,9 на три части а1, а2, а3, если а1 : а2 = 2 : 1 и а2 : а3 = 3 : 4

Автор: Гость