Почему в деревне лучше, чем в городе. Напишите 4-7 примеров на немецком
Немецкий язык
Почему в деревне лучше, чем в городе. Напишите 4-7 примеров на немецком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Man kann oft in der frische Luft sein. 2)Man kann die Ruhe geniessen. 3) Man kann jeden Tag die Schönheit der Natur sehen. 4)Man fühlt sich frei. 5)Gesundes Essen und klares Wasser. 6)Man kann in einem eigenen Haus wohnen. 7)Man kann angeln,in den Wald gehen,im Fluss baden...
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