Докажите, что рабовладельцы Греции и Рима не признавали за рабом прав человека
История
Докажите, что рабовладельцы Греции и Рима не признавали за рабом прав человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так,раба могли убить за провинность или просто по желанию. Рабов продавали как вещь.
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