Почему рассказ В. Шукшина называется "Срезал"
Литература
Почему рассказ В. Шукшина называется "Срезал"
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Гость:
Слово "срезал" это тоже как сегодня сказали "подколол","поставил на место"
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