Площадь прямоугольника со сторонами 1м 2дм и 5 см,выраженная в квадратных дециметр??х.
Математика
Площадь прямоугольника со сторонами 1м 2дм и 5 см,выраженная в квадратных дециметр??х.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м2дм=12дм; 5см=0.5дм; 12×0.5=6(кв.дм)-площадь
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