(√12+√8)^2 /10+√96 ПОЖАЛУЙСТА, РЕШИТЕ МАТЕМАТИКУ!!!)))
Алгебра
(√12+√8)^2 /10+√96 ПОЖАЛУЙСТА, РЕШИТЕ МАТЕМАТИКУ!!!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√12+√8)^2 /10+√96= (12+2√96+8)/10+√96=(20+12√96)/10=(20+48√6)/10=(10+24√6)/5=2(1+2,4√6)=13,7575507654
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