Ребятки, помогите мне с заданием. Нужно перевести мой текст. Я хочу рассказать о моем любимом фильме "14+". Недавно я его смотрел в кинотеатре. Сюжет фильма состоит в том, что четырнадцатилетний мальчик влюбляется в девочку, ...

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Ребятки, помогите мне с заданием. Нужно перевести мой текст. Я хочу рассказать о моем любимом фильме "14+". Недавно я его смотрел в кинотеатре. Сюжет фильма состоит в том, что четырнадцатилетний мальчик влюбляется в девочку, которая учится в 7 классе в соседней школе. Герой фильма знакомится с ней на дискотеке. Через несколько месяцев их дружба переходит в любовь. Подростку было трудно подружится с этой девочкой, так как за ней ухаживали другие парни. Мама подростка была против того, чтобы он так рано встречался. Они считала, что в таком возрасте нужно упорно учиться. Актеров этого фильма выбрали из интернета. Продюсер связался с ребятами и девушками через социальную сеть. Советую всем посмотреть этот фильм.

Автор: Гость