Пожалуйста помогите составить план на тему Основания Рима

История
Пожалуйста помогите составить план на тему Основания Рима
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основал ли два брата ром и роуил между двух гор знаю только это и ещё их воспитала волчица поэтому герб рима если неошыбаюс волчица
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