Пожалуйста помогите составить план на тему Основания Рима
История
Пожалуйста помогите составить план на тему Основания Рима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основал ли два брата ром и роуил между двух гор знаю только это и ещё их воспитала волчица поэтому герб рима если неошыбаюс волчица
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