ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Какую форму и размеры имеет деталь 7?
Черчение
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Какую форму и размеры имеет деталь 7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овальную форму какую то
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