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Номер 388 а номер 389 б
Математика
Номер 388 а номер 389 б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
225/10*15/4=84,375 3/2*250=375 208,45+84,375=292,825 292,825-375=-82,175
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