Номер 4, помогите, пожалуйста! а,б,в,г - это варианты ответом, нужно выбрать правильный и записать решение, заранее спасибо! ОТДАМ 25 БАЛЛОВ!!!

Алгебра
Номер 4, помогите, пожалуйста! а,б,в,г - это варианты ответом, нужно выбрать правильный и записать решение, заранее спасибо! ОТДАМ 25 БАЛЛОВ!!!
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Гость:
Ближе всего к тому, что у меня получилось, вариант Г. Ошибка в один знак.
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