Номер 4!! срочноо!!!!!!!!!!

География
Номер 4!! срочноо!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Берингов пролив разделяет собой Азию и Северную Америку Кроме этого, в проливе граничат два моря — Чукотское, относящееся к бассейну Северного Ледовитого океана и Беренгово, входящее в состав Тихого океана.  В центре пролива находятся так называемые острова Деомида. Один из них называется Ротманов,принадлежит Росии. Второй остров Крузенштерна принадлежит США. Согласно договору купли-продажи, заключенном Екатериной ІІ, между этими островами проходит граница между двумя государствами. Здесь же находится международная линия перемены дат и граница часовых поясов.  на карте Черное и рядом Азовское моря внутренние Архипелаг- Японские острова, думаю их без картинки найдешь, все остальное прилагаю внешнее море- больше Картинки не добавляются, аозьми Белое или Японское
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