Номер 480 по помогите решить

Гость: Гость:

Ураган,деревья,плодами виднелись,голубых,цветов,порхали,деревьев,сидели,кричали,голосами,плодовыми виднелись-слова с пропущенными буквами По краям росли деревья со спелыми плодами,а в центре виднелись клумбы розовых,белых и голубых цветов.В воздухе порхали крошечные птички,разноцветные бабочки. я там на фото ошиблась с цифрами(там не 2,3,4 а 3,4,5ое предложения)