Номер 5, пожалуйста)).
Обществознание
Номер 5, пожалуйста)).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаза выпуклые, кожа под цвет водоема, без воды долго не могут (хладнокровные), хищники ( едят других тварей)
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