Номер 5 у какого прямоугольника площадь а три раза меньше,чем у голубого квадрата ? у какого в четыре раза больше? у какого в три раза больше? номер 5 решайте пожалуйста
Математика
Номер 5 у какого прямоугольника площадь а три раза меньше,чем у голубого квадрата ? у какого в четыре раза больше? у какого в три раза больше? номер 5 решайте пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь голубого кв=9 (3*3=9) в три раза меньше 9/3=3 ( три квадратика только у желтой строки) в четыре раза больше 9*4=36 ( зеленый квадрат 6*6=36)
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