Номер 5 у какого прямоугольника площадь а три раза меньше,чем у голубого квадрата ? у какого в четыре раза больше? у какого в три раза больше? номер 5 решайте пожалуйста

Математика

Номер 5 у какого прямоугольника площадь а три раза меньше,чем у голубого квадрата ? у какого в четыре раза больше? у какого в три раза больше? номер 5 решайте пожалуйста

Автор: Гость