25 умножить на 394 сколько будет на устном счете сижу

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Вопрос задан об устном счёте!!! Что мы делаем в уме? 394 представляем в виде чисел 400 и 6 и умножаем каждое из них на 100, т.е. прибавляем в уме по два нуля Получаем 40 000 и 600. 25 это четверть числа от 100, т.е. полученный результат в уме мы делим на четвре: 40 000 : 4 = 10 000 и 600 : 4 = 150 Теперь устно из 10 000 вычитаем 150 и получаем искомое произведение 9850. Другой вариант устного счёта, завязанный на отношениях чисел 25 и 100 - это перемножить все разрядные слагаемые на 100 и найти их четвертую часть, т.е. разделить на 4: 300 * 100 = 30 000 90 * 100 = 9 000 4*100 = 400 Находим четверти и складываем: 7500 + 2250 + 100 = 9850.