Помогите плиз... 4 класс
Русский язык
Помогите плиз... 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недавно я с мамой ходила на рынок. Позавчера у моего брата было день рождения. Сегодня я встала очень рано. Вчера я в школе получила три пятёрки. Сейчас я делаю домашнее задание. Вчера на выставке мне было очень любопытно.
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