Открывается скобка три целых одна четвёртая плюс две целых одна шестая скобка закрывается разделить две целые три пятых минус две третьих умножить на вторую целую одну четвёртую плюс пять целых одна шестая. ( плиз по действиям)
Математика
Открывается скобка три целых одна четвёртая плюс две целых одна шестая скобка закрывается разделить две целые три пятых минус две третьих умножить на вторую целую одну четвёртую плюс пять целых одна шестая. ( плиз по действиям)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3 1/4+2 1/6):2 3/5-2/3*2 1/4+5 1/6=5 3/4 1. 3 1/4+2 1/6= 3 6/24+2 4/24= 5 10/24=5 5/12 2. 5 5/12: 2 3/5= 65/12:13/5= (65*5)/(12*13)= 325/156=25/12 3. 2/3*2 1/4=2/3*9/4=18/12 4. 25/12-18/12=7/12 5. 7/12+5 1/6=5 7/12+2/12= 5 9/12=5 3/4
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