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Ясная сколько слогов букв звуков
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Ясная сколько слогов букв звуков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 слога 5 букв и 7 звуков ))
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