Какое из неравенств является правильным? 1)-2*(-5)lt; 0 2)2*(-5) lt; 0 3) 2*5 lt; 0 4)-2*5 gt;0
Математика
Какое из неравенств является правильным? 1)-2*(-5)lt; 0 2)2*(-5) lt; 0 3) 2*5 lt; 0 4)-2*5 gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верно : 2) 2 * ( -5 ) < 0 -10 < 0 Не верно: 1)-2* (-5) <0 10 > 0 3) 2*5 < 0 10 > 0 4) -2*5 > 0 -10 < 0
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