Составить программу, генерирующую одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нулей в соответствующей строке двумерного массива A(N,N)
Информатика
Составить программу, генерирующую одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нулей в соответствующей строке двумерного массива A(N,N)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET 3.1 сборка 1200 begin var n := ReadInteger('n='); var a := MatrixRandom(n, n, -10, 10); var b := ArrFill(n, 0); println(a); for var i := a.GetLowerBound(0) to a.GetUpperBound(0) do for var j := a.GetLowerBound(1) to a.GetUpperBound(1) do if a[i, j] = 0 then b[i] += 1; b.Println; end.
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