Составить программу, генерирующую одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нулей в соответствующей строке двумерного массива A(N,N)

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Составить программу, генерирующую одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нулей в соответствующей строке двумерного массива A(N,N)

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