Составить программу, генерирующую одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нулей в соответствующей строке двумерного массива A(N,N)

Информатика
Составить программу, генерирующую одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нулей в соответствующей строке двумерного массива A(N,N)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET 3.1 сборка 1200 begin   var n := ReadInteger('n=');   var a := MatrixRandom(n, n, -10, 10);   var b := ArrFill(n, 0);   println(a);     for var i := a.GetLowerBound(0) to a.GetUpperBound(0) do     for var j := a.GetLowerBound(1) to a.GetUpperBound(1) do       if a[i, j] = 0 then b[i] += 1;     b.Println; end.
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