Встановіть відповідність між династією англійських монархів та ЇЇ представником: 1. Йорки 2.Тюдори 3. Стюарти 4. Ганновери Г Карл І А Іоанн Безземельний Б Річар ІІІ Г Карл І В Єлизавета І Георг ІІІ

История

Встановіть відповідність між династією англійських монархів та ЇЇ представником: 1. Йорки 2.Тюдори 3. Стюарти 4. Ганновери Г Карл І А Іоанн Безземельний Б Річар ІІІ Г Карл І В Єлизавета І Георг ІІІ

Автор: Гость