Встановіть відповідність між династією англійських монархів та ЇЇ представником: 1. Йорки 2.Тюдори 3. Стюарти 4. Ганновери Г Карл І А Іоанн Безземельний Б Річар ІІІ Г Карл І В Єлизавета І Георг ІІІ

История
Встановіть відповідність між династією англійських монархів та ЇЇ представником: 1. Йорки 2.Тюдори 3. Стюарти 4. Ганновери Г Карл І А Іоанн Безземельний Б Річар ІІІ Г Карл І В Єлизавета І Георг ІІІ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Йорки- Річар ІІІ 2.Тюдори-Карл І 3. Стюарти-Єлизавета І 4. Ганновери Г Карл І-Георг ІІІ
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