Выпишите выражение в виде суммы (0.1a+0.2-0.3c)*(-10)
Математика
Выпишите выражение в виде суммы (0.1a+0.2-0.3c)*(-10)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,1а + 0,2 - 0,3с) * (-10) = - а - 2 + 3с = 3с + (-а) + (-2).
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