Шимпанзёнок мимус заболел он не бегает по комнате в курточке __ чулках __ лежит на д??ване допишите запятые или вставьте союзы
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Шимпанзёнок мимус заболел он не бегает по комнате в курточке __ чулках __ лежит на д??ване допишите запятые или вставьте союзы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шимпазенок Мимус заболел ,он не бегает по комнате в курточке и чулках,а лежит на диване.
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