Шимпанзёнок мимус заболел он не бегает по комнате в курточке __ чулках __ лежит на д??ване допишите запятые или вставьте союзы

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Шимпанзёнок мимус заболел он не бегает по комнате в курточке __ чулках __ лежит на д??ване допишите запятые или вставьте союзы

Автор: Гость