Приведите пример подтверждающие что химические элементы можно распределить по о??дельным группам
Химия
Приведите пример подтверждающие что химические элементы можно распределить по о??дельным группам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химические элементы можно разделить на металлы ( Li, Mg, Ag, Ca и т.д.) и неметаллы ( S, H, Ne, Br). Можно разделить на те, что имеют постоянную валентность ( Ca, Mg, Na, Al) и переменную валентность ( S, Cu, N). Можно разделить на те, что вытесняют водород ( Na, Zn, K, Ba и т.д.) и те, что не вытесняют ( Ag, Hg, Au)
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