Визначте речення, яке, можливо, потребує редагування: а) Наступний доповідач ще гл??бше висвітлив питання, порушене директором. б) Давайте обумовимо цю Вашу вимогу в пункті договору. в) Перші примірники часопису надруковано й р...
Українська мова
Визначте речення, яке, можливо, потребує редагування: а) Наступний доповідач ще гл??бше висвітлив питання, порушене директором. б) Давайте обумовимо цю Вашу вимогу в пункті договору. в) Перші примірники часопису надруковано й розповсюджено. г) На Галапагосах зустрічається порівняно небагато видів тварин, але вони репрезентовані великою кількістю особин. д) Жодне речення не потребує правки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Давайте ОБГОВОРИМО цю вашу вимогув пункті договору
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