Визначте речення, яке, можливо, потребує редагування: а) Наступний доповідач ще гл??бше висвітлив питання, порушене директором. б) Давайте обумовимо цю Вашу вимогу в пункті договору. в) Перші примірники часопису надруковано й р...

Українська мова

Визначте речення, яке, можливо, потребує редагування: а) Наступний доповідач ще гл??бше висвітлив питання, порушене директором. б) Давайте обумовимо цю Вашу вимогу в пункті договору. в) Перші примірники часопису надруковано й розповсюджено. г) На Галапагосах зустрічається порівняно небагато видів тварин, але вони репрезентовані великою кількістю особин. д) Жодне речення не потребує правки.

Автор: Гость