Дроби.38/75:19/100 с проверкой умножением
Математика
Дроби.38/75:19/100 с проверкой умножением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38\75 : 19\100=38\75 x 100\19=8\3=2ц 2\3 8\3 x 19\100=38\75 -проверка
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