Сочинение на тему "Путешествие в школу"

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Сочинение на тему "Путешествие в школу"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мой поход в школуЯ каждый день хожу в школу. Моя школа очень большая.Она трехэтажная. Вокруг школы большой забор. Во дворе находится поляна на ней растут цветы и деревья. Сзади школы находится футбольное поле, турники и беседки. В школу проходят через турникеты. В школе очень много кабинетов и каждый кабинет имеет свой номер. В школе есть библиотека и клуб читателей. А мероприятия мы проводим в нашем большом актовом зале. И физ.культуру мы не проводим зря у нас большой спортивный зал в котором есть все что ты предпочитаешь: мячи, скакалки, канат и т. п.

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