Номер 6 и 4 срочно пожалуйста
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Номер 6 и 4 срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Руководителя- рук первый корень, о соеденительная гласная, вод второй корень,и суфф., тель суфф.,.
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