Площадь стола прямоугольной формы 84 дм, ширина 7 дм. найти длинну стола
Математика
Площадь стола прямоугольной формы 84 дм, ширина 7 дм. найти длинну стола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84/7=12 дм...........
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