Составить 3 предложения с устаревшими словами и новыми (неологизмы)

Русский язык
Составить 3 предложения с устаревшими словами и новыми (неологизмы)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вытераю я ветошкой ( тряпочкой) пыль. Не ганай ( гадай) на кофейной гуще! В тетради десть(24 листа) Ты такая классная! Я люблю своего котэ. Я пойду завтра в бассик.
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