Номер 7 переведи на англииский дождливый год снежная зима

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Номер 7 переведи на англииский дождливый год снежная зима
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rainy year snowy winter
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