КАКОЕ УТВЕЖДЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ ВЕРНО? 1) температура воздуха повышается с высотой 2) В атмосферном воздухе преобладает азот 3)Большая часть атмосферного воздуха сосредоточена выше озонового слоя 4)Атмосферное давление с выс...

География
КАКОЕ УТВЕЖДЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ ВЕРНО? 1) температура воздуха повышается с высотой 2) В атмосферном воздухе преобладает азот 3)Большая часть атмосферного воздуха сосредоточена выше озонового слоя 4)Атмосферное давление с высотой увеличивается ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!?))) Затрудняюсь ответить но я думаю что это 2) скажите я правильно предполагаю и думаю или нет))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2-в атмосферном воздухе преобладает азот, поэтому дышать высоко в воздухе невозможно
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