КАКОЕ УТВЕЖДЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ ВЕРНО? 1) температура воздуха повышается с высотой 2) В атмосферном воздухе преобладает азот 3)Большая часть атмосферного воздуха сосредоточена выше озонового слоя 4)Атмосферное давление с выс...

География

КАКОЕ УТВЕЖДЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ ВЕРНО? 1) температура воздуха повышается с высотой 2) В атмосферном воздухе преобладает азот 3)Большая часть атмосферного воздуха сосредоточена выше озонового слоя 4)Атмосферное давление с высотой увеличивается ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!?))) Затрудняюсь ответить но я думаю что это 2) скажите я правильно предполагаю и думаю или нет))

Автор: Гость