Сочинение на тему что я узнал о молекуле 7 класс
Физика
Сочинение на тему что я узнал о молекуле 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опишу кратко : я узнала что из молекул состоят почти все веществавещества. молеклы состоят из атомов. в разных состояниях веществ расположение молекул разное: тв тело- кристалическая ркшетка и так далее
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