ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! товарный поезд проезжает расстояние между двумя г??родами за 30 часов однажды товарный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих городов и встретились через 12 час...

Математика
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! товарный поезд проезжает расстояние между двумя г??родами за 30 часов однажды товарный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих городов и встретились через 12 часов за сколько часов скорый поезд проезжает расстояние между этими городами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30×12=360 2)360:30=12 ответ12чпроезжал расстояние между городами
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