ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! товарный поезд проезжает расстояние между двумя г??родами за 30 часов однажды товарный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих городов и встретились через 12 час...
Математика
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! товарный поезд проезжает расстояние между двумя г??родами за 30 часов однажды товарный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих городов и встретились через 12 часов за сколько часов скорый поезд проезжает расстояние между этими городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30×12=360 2)360:30=12 ответ12чпроезжал расстояние между городами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Ответить на вопросы , это вопросы по тесту Қыз Жібек» 1 Қыз Жібек» жырында қазақ х??лқының қай кездегі тарихы суреттелген? 2 Қыз Жібек» жыры қа...