Из четырёх внешне одинаковых монет три -настоящие и весят одинаково,а четвертоя - ??альшивая и ее вес оличается от веса настоящей . имеются весы на которых можно определить точный вес двух или большего числа монет .точный вес о...

Математика
Из четырёх внешне одинаковых монет три -настоящие и весят одинаково,а четвертоя - ??альшивая и ее вес оличается от веса настоящей . имеются весы на которых можно определить точный вес двух или большего числа монет .точный вес одной монеты определить нельзя . как за 4 взвешивания найти фальшивую монету и определить , легче она или тяжелее , чем настоящие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Взвешиваешь по 2 монеты. Обязательно какая-то чаша перевесит. 2. Сравниваешь две монеты с одной чаши. Если равны, то они настоящие. Если одна перевешивает, то её нужно сравнить с другой. Дальше я разделяю на 2 случая. 3.1. Те две монеты были одинаковы, значит, взвешиваем одну из этих монет с любой другой, с которой не взвешивали. 4.1. Если опять монеты одинаковы, то оставшаяся фальшивая, а если больше или меньше настоящей, отсюда следует и вывод. 3.2. Во 2 пункте монета переживает, сравниваем ее с другой. Если эта монета равна другой, то фальшивой была предыдущая. А если нет, то это и есть фальшивая монета)
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