Описать физическую величину электрический о така
Физика
Описать физическую величину электрический о така
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В методическом материале приведен план описание физических величин по плану Есть примеры описания физических величин. Скорость, время, ускорение и перемещение.
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