Помогите пожалуйста записать дробь 6102/1000 виде десятичной!
Математика
Помогите пожалуйста записать дробь 6102/1000 виде десятичной!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,102 вот дробь в виде десятичной
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