В тропических широтах в течении года преобладают: 1. Восходящее движение воздуха и ПОВЫШЕННОЕ атмосферное давление 2.Восходящее движение воздуха и ПОНИЖЕННОЕ атмосферное давление 3.Нисходящее движение воздуха и ПОВЫШЕННОЕ ат...
География
В тропических широтах в течении года преобладают: 1. Восходящее движение воздуха и ПОВЫШЕННОЕ атмосферное давление 2.Восходящее движение воздуха и ПОНИЖЕННОЕ атмосферное давление 3.Нисходящее движение воздуха и ПОВЫШЕННОЕ атмосферное давление 4.Нисходящее движение воздуха и ПОНИЖЕННОЕ атмосферное давление
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Вариант 2 - восходящее движение воздуха и соответственно низкое атмосферное давление
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